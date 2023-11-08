فوائد طرح الذهب في البورصة السلعية.. البداية 14 نوفمبر

تبدأ منصة البورصة السلعية، طرح الذهب وخاصة السبائك الذهب والفضة فقط، أمام الشركات والمصنعين والمستثمرين، الراغبين في شراء الذهب من البورصة السلعية، والمقرر بدء طرح الذهب فيها يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري.

طرح الذهب في البورصة السلعية

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ هناك عدة فوائد ستعود على سوق الذهب المحلي نتيجة طرح وتداول الذهب في البورصة السلعية، وهي كالتالي:

- تسعير منضبط للذهب في السوق المحلية.

- وضع حد للمبالغة في أسعار الذهب.

- تحديد سعر الذهب في البورصة عند التداول وفقا للسعر العالمي.

- ربط سعر الذهب في البورصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

- توفير السبائك الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين.

- انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري.

وأكّد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنَّ البورصة السلعية سيكون لها دورا هاما في انضباط سعر السوق وتحديد العرض والطلب.

ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح وتداول عبر منصة البورصة السلعية، 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.