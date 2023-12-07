وفاة النائب خليفة رضوان.. والعزاء غدا بمركز جرجا في سوهاج

توفي النائب الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب بعد معاناة مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا، ويقام العزاء غدا بمنزل العائلة «بيت خلاف» بمركز رجا في محافظة سوهاج.

كان النائب الراحل الدكتور خليفة رضوان فاز بالمقعد النيابي لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني عن حزب مستقبل وطن الدائرة الخامسة ومقرها جرجا.

ونعى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب الراحل، مؤكدا لـ«الوطن» أن الدكتور خليفة رضوان كان يتميز بحسن الخلق والتعاون الدائم بين زملائه داخل اللجنة، لا سيما أنه من النواب المخضرمين في المجالين التشريعي والرقابي.

وأوضح أن الحالة الصحية للدكتور خليفة رضوان تدهورت للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للقانون إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.