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رئيس جامعة حلوان يدعو أعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشاركة في الانتخابات

كتب:

أحمد أبوضيف
01:45 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
السيد قنديل .. رئيس جامعة حلوان

السيد قنديل .. رئيس جامعة حلوان

دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، بداية من الأحد 10 ديسمبر 2023؛ لتصدير مشهد حضاري يليق بمصر، ويؤكد حضارتها.

انتخابات الرئاسة 

وأكد الدكتور قنديل، أنّ هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها، مشيرًا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني، لذا يجب أن يساهم الجميع في أدائه؛ لتنجح العملية الانتخابية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ودعا الدكتور قنديل جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في هذه الانتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.