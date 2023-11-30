طلاب «هندسة المطرية» بجامعة حلوان ينجحون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

نجح فريق من طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حيث كان الهدف من البحث إيجاد مصدر وقود نظيف مستدام ذو تكلفة مقاربة لمنافسيه وهذا ما توفر تماما في الهيدروجين الأخضر، ويأتى ذلك في ظل النقص الحاد لمصادر الوقود الأحفوري، تسعى البلاد سعيا حثيثا للبحث عن بديل يكون ذات كفاءة مماثلة لأنواع الوقود المطروحة في السوق العالمي حاليا.

الهيدروجين الأخضر هو البديل الأمثل للوقود الحفري

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن الفكرة بدأت بدراسة تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الطرق وأقل تكلفة ممكنة وتمكن الطلاب من ذلك بعد دراسة ممنهجة تعتمد على الأبحاث والخطط التي تم نشرها في مجلات علمية موثوقة.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر هو البديل الأمثل للوقود الحفري، وإنتاجه يعتمد على مصادر نظيفة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية ومياه البحر ولذلك فهو يعد خاليا من أي انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة او كما يطلق عليه Zero Carbon emissions fuel، ويحقق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر العديد من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل فى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حيث انه يوفر مياه نظيفة يتم انتاجها عن طريق تحلية مياه البحر ومياه الصرف ثم استخدامها في إنتاج الهيدروجين الاخضر أو كمياه صالحة للاستهلاك الادمي.