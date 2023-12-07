«الدقهلية» تبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الممشى السياحي بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشي السياحي الجديد على النيل بالمنصورة، بطول 1,250 مترًا لخلق متنفس ترفيهي لأبناء المحافظة.

وأضافت محافظة الدقهلية في بيان، أنه جرى تنفيذ مشروع الممشى السياحي على مرحلتين كالتالي:

- المرحلة الأولى بطول 550 مترًا

- المرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترًا.

خدمات مشروع الممشى السياحي بالدقهلية

وأوضحت أن مشروع الممشي السياحي بمحافظة الدقهلية جاء بطريق يضم بعرض 6 أمتار ويضم عددًا من الخدمات، وهي:

- ممشى للدراجات

- ألعاب الأطفال

- ممشى سياحي على النيل

- كورنيش ومقاعد انتظار

- رصيف بجوار الأبراج السكنية

- إنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال.

- إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

- خدمات من تقديم أطعمة ومشروبات

- توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

الهدف من الممشى السياحي بالمنصورة

وأكد محافظة الدقهلية أن الهدف من إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل هو أن يكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية، على أن يجري تنفيذ القطاع الثاني من خلال تصميمات القطاع الأول واستغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعته، وتوسيع الكورنيش.