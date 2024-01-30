خطوات استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين.. «اعرف سعرها كام؟»

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم، واحدة من أبرز الخدمات التي يحرص المواطنين على معرفة تفاصيلها، ففي كثير من الأحيان يحتاج بعض المواطنين إلى استخراج البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد منها في وقت قصير، نظرا للحاجة إليها لإنهاء بعض الإجراءات التي يرغبون بها، والتي يحتاج الانتهاء منها إلى استيفاء البطاقة الشخصية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة كيفية استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين.

كيفية استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين، لمساعدتهم في الحصول عليها في وقت قصير، من خلال شراء استمارة VIP، والتي يصل سعرها إلى 305 جنيهات، وتتيح للراغب في استخراج البطاقة استلامها خلال ساعتين فقط.

كيفية استخراج البطاقة في أسرع وقت

وهناك عدة طرق مختلفة تمكن المواطنين من استخراج البطاقة الشخصية في أسرع وقت، دون الحاجة للانتظار لأيام عديدة حتى يتم استخراجها، ومن أبرز الطرق استخراجها من خلال ماكينات السجل المدني المميكنة أو السجل المدني بعد شراء الاستمارة VIP.

هل يمكن استلام البطاقة الشخصية في نفس اليوم؟

يمكن استلام البطاقة الشخصية في نفس اليوم، إذا قدّم المواطن طلب استخراج البطاقة الشخصية في اليوم ذاته، بشراء استمارة VIP من السجل المدني التابع له المواطن الراغب في استخراج البطاقة، ثم ملء البيانات الموجودة بها، وتقديمها للموظف المختص في السجل المدني.

هل يمكن تجديد البطاقة في نفس اليوم؟

ويمكن تجديد البطاقة الشخصية في نفس اليوم، بالخطوات الخاصة باستخراج البطاقة السالف ذكرها نفسها، دون أن يكون هناك حاجة للانتظار لعدة أيام لاستلامها.

أماكن استخراج البطاقة الشخصية VIP

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية VIP، والتي يتم تسليمها للمواطنين في اليوم ذاته، من خلال مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، أو من خلال السجلات المدنية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية في كافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن الحصول عليها من خلال استخراجها من ماكينات السجل المدني المميكنة، والتي دشنتها وزارة الداخلية منذ فترة قصيرة، تسهيلا على المواطنين.

موقع تجديد البطاقة الشخصية أون لاين

وعن كيفية استخراج البطاقة الشخصية اون لاين، فيمكن ذلك عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وجاءت الخطوات كما يلي.

- يقوم الراغب في استخراج البطاقة الشخصية بالدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات مصلحة الأحوال المدنية، بالضغط على «الأحوال المدنية».

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يتم استخراجها من الموقع، ثم اختيار استخراج البطاقة الشخصية بالضغط على «بطاقة رقم قومي».

- الضغط على بدء الخدمة، لإدخال جميع البيانات مطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية.

الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي «أون لاين»

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت على أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

- حال مرور أكثر من 7 أعوام علي إصدار البطاقة السابقة يتم الإصدار ورقيا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن، واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.

الاستعلام عن بطاقة الرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب استخراج بطاقة الرقم القومي، بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام الموجودة أعلى الصفحة الرسمية، لإدخال البيانات المطلوبة وتتمثل في رقم الطلب ثم الضغط على استعلام، لتظهر حالة الطلب الذي تم تقديمه إلكترونيا.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

وعن تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، فتصل إلى 175 جنيها، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، على أن يتم تسليم البطاقة خلال 7 أيام عمل من تقديم الطلب.