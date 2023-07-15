تعد البطاقة الشخصية من أبرز المستندات والوثائق الرسمية التي يحرص الكثير من المواطنين على استخراجها، سواء لأول مرة، أو تجديدها أو استخراج بدل الفاقد والتالف منها، وفي كثير من الأحيان، يتعرض المواطنين إلى مواقف تجعلهم يرغبون في استخراجها بشكل عاجل في الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، ما يدفعهم للبحث عن طرق استخراجها في هذه الأيام بسهولة.

وأطلقت وزارة الاتصالات، تطبيق مصر الرقمية على الهاتف المحمول، الذي يتيح للمواطنين فرصة إجراء 165 خدمة مختلفة من المنزل، دون الذهاب للمصالح الحكومية، من أبرزها تجديد البطاقة الشخصية، واستخراج بدل الفاقد والتالف منها، وتوصيلها للمنزل، ونوضح من خلال هذا التقرير، كيفية استخراج البطاقة الشخصية عبر تطبيق مصر الرقمية، خلال أيام الإجازات الأسبوعية، التي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج البطاقة الشخصية في الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية

- يحمل الراغب في استخراج البطاقة الشخصية خلال الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية تطبيق مصر الرقمية، من Play store لأجهزة الأندرويد، وapp store لأجهزة الأيفون.

- ثم بعد ذلك يدخل إليه، ويختار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية.

- تظهر على الفور الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، التي يمكن تقديمها عبر التطبيق، ثم يتم اختيار الخدمة المطلوبة منها، سواء كانت بدل فاقد أو بدل تالف للبطاقة الشخصية.

- إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بمقدم الطلب على تطبيق مصر الرقمية.

- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة لاستخراج البطاقة، ثم الضغط على تسجيل، ليتم تقديم الطلب، ثم يتم توصيلها للمنزل فور صدورها.