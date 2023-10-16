طرق تجديد البطاقة الشخصية في أسرع وقت.. إليك التفاصيل

يريد الكثيرون من المواطنين تجديد البطاقة الشخصية، في أسرع وقت، وتيسيرا عليهم حددت وزارة الداخلية طريقتين لتجديد البطاقة الشخصية في أسرع وقت، سواء إلكترونيًا أو بالتوجه للمصلحة الحكومية المنوط بها تجديد البطاقة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، طرق تجديد البطاقة الشخصية، تيسيرًا على المواطنين.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

- التوجه إلى مقر الأحوال المدنية بمنطقة العباسية في القاهرة.

- الدخول إلى المركز النموذجي.

- التقاط صورة الشخص لتجديد البطاقة فوريًا.

- تنفيذ إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي.

- استلام البطاقة الشخصية الجديدة بعد 20 دقيقة تقريبًا.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا

- الدخول على موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل البيانات الخاصة لمن يتقدم بطلب تجديد أو استخراج البطاقة الشخصية.

- اختيار طريقة دفع رسوم تجديد أو استخراج البطاقة.

- الموافقة على كل الشروط والإرشادات الخاصة المنصوص عليها من موقع السجل المدني.

رسوم تجديد البطاقة الشخصية

- الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه بـ175 جنيها.

- الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في نصف ساعة 305 جنيهات.

- الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي خلال 3 أيام 125 جنيها.

- الاستمارة العادية للحصول على بطاقة الرقم القومي بـ50 جنيها والاستلام خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاستمارة.