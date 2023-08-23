5 خطوات لتغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية

لا يعرف كثير من المقبلين على الزواج طريقة تغيير الحالة الاجتماعية من أعزب لمتزوج، وفيما يلي تقدم «الوطن» الخطوات اللازمة والأوراق المطلوبة لعمل التحديث.

الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية

ـ شراء نموذج طلب البطاقة.

ـ إحضار أصل البطاقة الشخصية القديمة.

ـ تقديم صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية للشخص «متزوج، مطلق، أعزب، أرملة».

كيفية تغيير الحالة الاجتماعية

1ـ التوجه إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها.

2ـ شراء استمارة استخراج بطاقة جديدة.

3ـ ملء البيانات المطلوبة، وختمها من جهة العمل الخاص بك.

4ـ تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص بمكتب الأحوال المدنية.

5ـ استلام البطاقة في الموعد المحدد بالإيصال.

غرامة عدم تحديث البيانات الشخصية

حددت وزارة الداخلية غرامة قدرها «50 جنيهًا»، حال عدم تحديث المواطن بياناته الشخصية، مثل «المهنة ومحل العمل والحالة الاجتماعية»، وأعطى القانون مهلة 3 أشهر للسماح بتغيير بيانات البطاقة، قبل توقيع الغرامة.