مباحثات مصرية فرنسية للتعاون في صناعة الطائرات

حرصت شركة داسو الفرنسية المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وعقد مباحثات هامة بين اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وAnne Lise Dallut مدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر وتناولت المباحثات، تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

وقال مختار إن الهيئة العربية للتصنيع وضعت هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2023، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية،

يذكر أن هناك أن هناك تعاونا وشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية حيث تم إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات ومقرها حلوان، حيث يتم التدريس فيها بمناهج فرنسية متطورة، ومدرسين فرنسيين، بجانب المدرسين المصريين .