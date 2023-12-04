رئيس «العربية للتصنيع»: حدث عالمي.. وملتقى لكبرى الشركات العالمية

رحب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالوفود المشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» فى نُسخته الثالثة، والذى يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصفاً إياه بـ«الحدث العالمى»، والذى يشهد تجمعاً وزخماً كبيراً من كُبريات الشركات والمؤسسات العالمية.

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، فى كلمة ألقاها لزوار جناح الهيئة فى معرض إيديكس، أن إقامة هذا الحدث العالمى فى نُسخته الثالثة بالقاهرة تَعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية، ما يساهم فى إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة والأفكار من أجل تعميق التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: «والهيئة العربية للتصنيع، التى أتشرف برئاستها، تحرص على المشاركة فى جميع نُسخ معرض إيديكس منذ انطلاقها فى عام 2018».

وواصل: «وتعمل الهيئة على تقديم الدعم الفنى فى العديد من المجالات فى صناعة وعَمرة طائرات التدريب المتقدمة والهيلوكبترات، وعَمرة محركات الطائرات، وصناعة (العربات المدرعة والصواريخ والمقذوفات)، ومراكز القيادة والسيطرة وأجهزة الاتصال، بالإضافة إلى: (منظومات مجابهة الطائرات المسيرة والذخائر الجوية وذخائر المهندسين العسكريين)».

وتابع: «الهيئة العربية للتصنيع حريصة على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى كافة مجالات أنظمة التسليح والدفاع».

وواصل: «ويسعدنى أن أؤكد أن مشاركتنا فى هذا الحدث العالمى تتوافق مع استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع وأهداف ورؤية الدولة المصرية لذلك الصرح الصناعى الدولى العربى الكبير، الذى تأسس على أرض مصر عام 1975، كنتيجة للتضامن العربى فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، الذى نحتفل بيوبيلها الذهبى هذا العام».

واستطرد: «لقد تأسست الهيئة العربية للتصنيع بمشاركة ثلاث دول عربية شقيقة: هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، لتكون درعاً صناعياً عربياً قوياً فى مجال الصناعات الدفاعية المختلفة».

وأردف: «والآن.. أصبحت الهيئة مؤسسة تهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجى تحقيقاً لأهداف الجمهورية الجديدة وتمتلك الهيئة حالياً (أربعة عشر) مصنعاً وشركة، تعمـل فى الصناعات الدفاعية والمدنية على السواء، وهى هيئة مستقلة تستمد قرارها من القيادة السياسية المصرية، وترحب بقوة للدخول فى شراكات حقيقية مع كافة الدول والشركات العالمية لتَميزها بمرونةٍ تُوفّرها لوائحها ذات الصفة الدولية».

وتابع: «وتُرحب الهيئة العربية للتصنيع من خلال هذه الشراكات بأن تكون مركـزاً صناعياً استراتيجياً للتصنيع والإنتاج لجميع الدول العربية والأفريقية، ويَطيب لى دعوة كُبريات الشركات العالمية من الآن لزيارة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع للتّعرف على القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعى والدخول فى شَراكات استثمارية حقيقية وملموسة، وتتمتع بكافة الضمانات الدولية».

واستطرد: «ويشرفنى من خلال هذا الحدث العالمى، توجيه الدعوة الصادقة بكل تقدير وامتنان للدول العربية الشقيقة للانضمام إلى الهيئة العربية للتصنيع لاستعادة دورها التاريخى الذى تأسست من أجله لتكون درعاً صناعياً عربياً قوياً لكل العـرب فى كافة الصناعات مدنية وعسكرية، متمنياً لحضراتكم كل التوفيق فى فعاليات هذه النسخة المتميزة من معرض إيديكس 2023 لنحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل ومشرق بإذن الله تعالى».