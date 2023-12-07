إحالة أطباء متغيبين عن العمل للتحقيق في بورسعيد

قرر دكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد إحالة المتغيبين عن عملهم في مركزي الأسنان التخصصي والإرشاد الوراثي بمجمع العرب للتحقيق، وذلك خلال زيارة مفاجئة للمركزين.

تكثيف المرور على المنشآت الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يجري تكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية وحرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة.

تغيب الأطباء

وقال وكيل صحة بورسعيد إنه خلال زيارة مفاجئة لمركز الأسنان التخصصي ومركز الإرشاد الوراثي لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية لمواطني محافظة بورسعيد، تلاحظ أثناء المرور تغيب بعض أفراد الفريق الطبى دون سند قانوني وتم إحالتهم للتحقيق بديوان عام المديرية.

وأشار إلى أنه لن ولم يتهاون مع أى تقصير فى تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

يذكر أن المنظومة الصحية في بورسعيد قد شهدت تطور كبير في الفترة الأخيرة منها مركز الأسنان بحي العرب الذي يقدم خدمة طبية عالية الكفاءة لأهالي بورسعيد.