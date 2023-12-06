جامعة جنوب الوادي تشارك في المؤتمر الدولي الـ19 لطب الأسنان

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر، والذي تنظمه الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لجراحة العظام بالموجات فوق الصوتية، في الفترة من 5 – 8 ديسمبر بمدينة الأقصر.

الجديد في مجال طب الأسنان

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أهمية المؤتمر، حيث يتيح للباحثين التعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة الأسنان، وذلك من خلال الاحتكاك والتواصل بالمتخصصين فى هذا المجال من مختلف البلدان مما يؤدى الى زيادة الخبرات والتدريب المستمر فى هذا المجال حيث ان مجال طب وجراحة الاسنان يعد احد الفروع الحيوية فى مجال العلوم الطبية الذى يشهد تطوراً سريعاً ومذهلاً.

كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا جهد مشكور لجمعية جراحي الاسنان التي لها دور كبير فى ادارة المؤتمرات وعقدها بشكل دوري منذ بدايتها، مشيرا إلى أن الجمعيات والنقابات يجب ان يكون لها دور ملموس فى الجامعات المصرية فلا بد من تعاون الاكاديميين مع الممارسين لهذه المهنة.

وأضاف، أن هذا المؤتمر يتواجد به محاضرون من مختلف دول العالم (مصر – امريكا – كندا – اليابان – كوريا – تشيلي – الهند)، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتدريب المستمر لممارسين مهنة طب الفم والأسنان.