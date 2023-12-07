عضو بالغرفة التجارية: المرأة عليها دور كبير في توعية أسرتها بالمشاركة الانتخابية

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري، لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأضاف في تصريحات صحفية ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن المرأة عليها دور كبير في توعية أسرتها بالمشاركة الانتخابية، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ في القيام بخدمة وطنها وبناء مجتمعها.

وسائل مساعدة لذوي الإعاقة

وأشار إلى أن الدولة عملت على إتاحة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر، ومن أبرز تلك الوسائل، توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة برايل الخاصة بالكتابة للمكفوفين، إلى جانب التوعية التلفزيونية والإذاعية.

وناشد الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطني بنص دستور مصر 2014، ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستوري تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها، دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن.