الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تقريرا مسجلا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية لحضور اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في استقبال الرئيس السيسي، بمقر الكلية الحربية.

وشهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا، التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلاب ومدى استيعابهم لجهود الدولة المصرية في جميع المجالات والقضايا.

وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلاب على رؤية الدولة في مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، في جميع المجالات.

وطالب الرئيس السيسي، الطلاب، بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة، مؤكدا أنّ القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتياز الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

وأوصى الطلاب، بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.

كما شهد الرئيس السيسي، بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة حيث أكد أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متنميا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل بجميع أجهزة الدولة.