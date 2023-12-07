التحفظ على 300 كيلوجرام جبن موزاريلا مغشوشة في بورسعيد

تمكنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من جبن موزاريلا مغشوشة مضاف إليها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل توزيعها على محال تصنيع البيتزا والمأكولات السريعة ببورسعيد.

مراقبة أغذية بورسعيد

وأعلن الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن حملة مكبرة من الطب الوقائي تتابع الأغذية في الأسواق تحت إشراف الدكتور محمد جودة الوكيل الوقائي وأحمد شوقي مراقب عام الأغذية وبدورهم قاموا بتشكيل لجنة من مكتب مراقبة الأغذية ببورسعيد ضمت كل من: محمد عبد الرحيم وأيمن متولي وحمدي عامر مفتشو أغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد بقيادة العميد سهيل الجبالي.

ضبط 300 كيلوجرام جبن مغشوش

وتبين خلال مرور الحملة لمتابعة العمل بمحلات البيتزا وجود 300 كيلو جرام من صنف جبن موزاريلا مغشوشة بحوزة سيارة توزيع المصنع المنتج لها القادمة من محافظة مجاورة قبل توزيعها على محلات تصنيع البيتزا والمأكولات السريعة وبالفحص المبدئي تبين أنها غير صالحة للطعام.

وتم تحريز الكميات وإرسال عينات منها إلى معامل التغذية ببورسعيد وأفادت التقرير إنها مغشوشة بإضافة دهون غريبة، كما تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة التى أمرت باستكمال التحقيقات.