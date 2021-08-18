لو بتشتري جبنة موزاريلا.. اعرف إزاي تفرق بين السليمة والمغشوشة

تعتبر سلعة الجبنة الموزاريلا من أكثر السلع الغذائية استهلاكيا، سواء من المواطنين أو في المطاعم أو الفنادق، أو أي مكان يعد فيه المعجنات والمكرونات التي تتطلب طهيها استخدام الجبنة الموزاريلا من ضمن المقادير الأساسية لعدد كبير من الأطعمة.

وبسبب ضبط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصنعا في محافظة الجيزة يغش المواطنين من خلال تصنيع الجبنة الموزاريلا من الزيت النباتي بدلا من تصنيعها من اللبن، وبيعها في الأسواق المصرية بأسعار تقل كثيرا عن سعر الجبنة الموزاريلا الأصلية، أوضح مصدر في الوزارة لـ«الوطن» عدة نقاط مهمة لا بد من توافر وجودها على أكياس الجبنة الموزاريلا المباعة في الأسواق للتأكد من أنها سليمة التصنيع وليست مغشوشة.

نقاط لا بد من التأكد من وجودها مدونة على أكياس الموزاريلا:

* أن يتم تدوين على العبوة أو الكيس أن الجبنة مصنعة من اللبن الجاموسي أو اللبن البقري أو كليهما معا.

*أن يتم التدوين على كيس الجبنة الموزاريلا أن مادة تصنيعها خالية من الزيوت النباتية المهدرجة.

* أن يتم التدوين على الكيس تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية معا وليس واحد فقط منهما.

*يتم تدوين على كيس الجبنة الموزاريلا عنوان واسم المصنع المنتج لها، أو اسم المورد إذا كانت مستوردة.

ونوه المصدر بأن أي أكياس موزاريلا تباع في الأسواق غير مدون عليها هذه البيانات والتي حددها قانون تداول الأغذية، فإنها تعتبر مغشوشة من مصانع تغش المواطنين في استخدام مواد رخيصة وضارة في إنتاج السلعة لإنتاج كميات أكبر لتحقيق أرباح اكثر مثل الزيوت النباتية، بدلا من استخدام العنصر الأساسي في تصنيع الجبنة الموزاريلا وهو اللبن.

وكانت حملات الرقابة والتفتيش بوزارة التموين تمكنت من ضبط 4 أطنان جبنة موزاريلا مغشوشة يقوم المصنع المنتج لها باستخدام الزيت النباتي في تصنيع الجبنة بالغش، كما تم تحريز وضبط عدد هائل من زجاجات الزيت النباتي المستخدمة في تصنيع الجبنة.