البابا تواضروس: «القسوة اختراع بشري وهي أحد روافد الخطية»

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات محافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا إلى جانب إيبارشيتي البحر الأحمر والوادي الجديد، بإجمالي 29 إيبارشية.

البابا تواضروس يهنئ الكهنة باقتراب شهر كيهك

وفي كلمته، شكر قداسة البابا الحضور والمتكلمين، وهنأهم بمناسبة صوم الميلاد واقتراب شهر كيهك، ثم قدم ثلاث نصائح للكاهن الذي يخدم خدمة الرعاية الاجتماعية، قائلا: كن رحيمًا فالقسوة اختراع بشري وهي أحد روافد الخطية.

وأضاف: إذا كنت قاسيًا فاعرف أنك خاطئ والقسوة لا تليق بالخدمة الاجتماعية، محذرا راجع نفسك واعلم أن القسوة تبعدك عن الملكوت، متابعا: «أرجوك كن رحيمًا لأننا في زمن يحتاج إلى الرحمة، الكنيسة تطبطب على الناس وربنا يكفيك شر الحاجة، من فضلك كن رحيمًا».

وأكمل: كن أمينًا، فخير ربنا كثير ويكون فيه البركة مع أمانتك وما بين يدينا ليس لنا فضل فيه، الكنيسة كنيسة المسيح وهو يعرف احتياجها، فكن أمينًا إلى نهاية الحياة وانتبه لنفسك؛ لأن في مثل الخمس خبزات اعتمد على أمانة الطفل وأمانة التلاميذ الذين قدموا للمسيح بأمانة، فكن أمينًا في هذه الخدمة.

وأردف: كن مدبرًا فانصح باقتناء الأشياء التي تفيدهم فقط، وألا ينفقوا على أشياء تضرهم، التدبير وعدم إهدار الطعام مهم.

رؤية مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات

وقدّم القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، في كلمته شرحًا للرؤية الخاصة بإنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، عما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

بينما تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2020.

فيما تناولت سالي عبد القادر من البنك المركزي، في كلمتها موضوع الشمول المالي للفئات المهمشة وكيفية تعليم الناس الإدارة الصحيحة لأموالهم ودور الكنيسة في زيادة الوعي في هذا السياق.

كما عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.