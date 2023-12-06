البابا تواضروس: الكنيسة تهتم بخلاص الجميع

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، من كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

عظة البابا تواضروس

واستكمل قداسته سلسلة «صلوات قصيرة قوية من القداس»، وتناول جزءًا من الأصحاح الأول في سفر يونان النبي والأعداد «3 – 17»، مشيرًا إلى طِلبة قصيرة من الطِلبات التي ترفعها الكنيسة في القداس الغريغوري، وهي: «غير المؤمنين ردَّهم»، وشرح أن البشرية مرّت بعبادات كثيرة للبحث عن الإله القوي، ومن أمثلتها: الطبيعة كالشمس، والأوثان كالإله «مولوك» في العهد القديم، والحيوانات كالبقرة، والسحر والعرافة لاستجلاب قوة الشيطان الشريرة، ثم بدأ الإنسان يعرف الإله الواحد ودعوة إبراهيم أبو الآباء.

وأوضح قداسة البابا أن الإنسان مع تقدم معرفته بدأ في عبادة عقله، كالاختراعات والتكنولوچيا، ثم عبادة رغباته، والذكاء الاصطناعي، ولا زالت توجد عبادات وثنية، لذلك الكنيسة تصلي «غير المؤمنين ردّهم».

وشرح قداسته أن «غير المؤمنين» هم:

١- الذين بلا إيمان وتركوا الله.

٢- الذين لا يعرفون الله.

٣- الذين انحرفوا بعيدًا عن الإيمان،

وأشار قداسة البابا إلى بولس الرسول عندما دخل المدينة ووجد مذابح كثيرة لآلهة مختلفة، وأراد أن يُعرّفهم على المسيح، "لأَنَّنِي بَيْنَمَا كُنْتُ أَجْتَازُ وَأَنْظُرُ إِلَى مَعْبُودَاتِكُمْ، وَجَدْتُ أَيْضًا مَذْبَحًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: «لإِلهٍ مَجْهُول». فَالَّذِي تَتَّقُونَهُ وَأَنْتُمْ تَجْهَلُونَهُ، هذَا أَنَا أُنَادِي لَكُمْ بِهِ" «أع 17: 23».

وتناول قداسته عددًا من صلوات الكنيسة من أجل أن يترك الإنسان العبادات الوثنية، مثل: «عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم» في أوشية الاجتماعات، «اسأليه (العذراء) أن يُعطي الخلاص للعالم الذي خلقه» في صلاة باكر، «لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. اظهر محبتك للبشر أيها الصالح» في الصلاة السادسة، «ليهتم الأسقف بكل أحد ليُخلّصه» في الدسقولية.

كما تناول قداسة البابا بعض تعاملات السيد المسيح مع هؤلاء «غير المؤمنين» في الكتاب المقدس، من خلال:

- المسيح يذهب إليهم، مثلما حدث في معجزة شفاء غلام قائد المئة

- المسيح يُرسل ويستخدم الإنسان، مثلما حدث مع المرأة السامرية