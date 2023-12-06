البابا تواضروس يدعو المصريين للمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

البابا تواضروس يشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وأشاد البابا خلال عظته الأسبوعية بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، قائلاً إنهم ظهروا في مجملهم بصورة طيبة.

وطالب البابا المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع من أول ساعة في فتح باب التصويت، حتى يكون هناك فرصة للآخرين للتصويت وعدم الاعتماد على اليوم الثالث أو آخر ساعة.

وقال البابا إن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني، مؤكدا أن المشاركة تعبر عن وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل بلادهم.

وأضاف البابا أن المشاركة في الانتخابات تسهم في بناء الديمقراطية وتعزيز السلم الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نبه البابا مستمعيه قائلًا: «لا تصدق ما يُقال من كلام بأن أحد المرشحين الرئاسيين (ناجح ناجح)، فيصيبك الكسل أو التهاون عن المشاركة، هذا خطأ! عبِّر عن رأيك وكن أمينًا وشارك واختر من تريد».

ووجه قداسته حديثه للمواطنين في الداخل فقال: «نشجع المواطنين المصريين في الداخل على المشاركة في الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وشجعوا بعضكم بعضًا، هذا ليس وقتًا للكسل، لكي يكون ضميرك مستريحًا أنك مارست حقك الدستوري كمواطن في هذا الاستحقاق الذي لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الدولة في عملية الاقتراع من أعداد وأماكن اللجان وسهولة العملية ذاتها».