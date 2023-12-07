ضياء رشوان: مصر تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. واستمرار ضخ المساعدات

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تعمل على الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متعلق بالجهود المنقسمة إلى قسمين في الوقت الراهن.

اهتمام مصر باستمرار ضخ المساعدات لغزة

أضاف «رشوان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القسم الأول تزامنا مع القتال والحرب شديدة العدوانية على قطاع غزة، مشيرا إلى مصر الآن تبذل جهودا كبيرة مع شركائها، من أجل الحفاظ على وتيرة المساعدات، التي كانت قائمة في أسبوع الهدنة الإنسانية، وزيادة هذه المساعدات.

وأكد أن القسم الثاني، هو العمل على العودة للهدنة الإنسانية بشكل مؤقت في البداية، ثم يتم تمديد الهدنة واحدة بعد أخرى، إلى أن يجري تنفيذ الهدف الرئيسي، وهو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وهذه الجهود ماضية في جهودها.

زيادة حجم المساعدات

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ الوضع الحالي شديدة السوء على السكان، سواء من الناحية الإنسانية أو الحفاظ على الحياة، وبالتالي فإن مصر تبذل جهودا مع الشركاء، لزيادة حجم المساعدات، وإن كان هذا الأمر يلاقي عقبات من الناحية الأخرى، مؤكدًا أن أي تعطيل لهذه الجهود يأتي من الجانب الإسرائيلي.