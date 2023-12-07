ندوة تثقيفية لطلاب جامعة الجلالة بعنوان «نعم للمشاركة.. لا للشائعات»

نظمت جامعة الجلالة الأهلية، ندوة تثقيفية بعنوان «نعم للمشاركة.. لا للشائعات.. خليك إيجابي»، وذلك بهدف رفع الوعي لدى الطلاب والعاملين بالجامعة، بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وتجنب الشائعات وخطرها على الأمن القومي المصري.

وحاضر في الندوة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية «أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا»، وعدد من نواب البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منهم النواب «محمد البدري، راجية الفقي، نهي ذكي، مارسيل سمير».

جاء ذلك تحت رعاية وحضور كلاً من الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ود. احمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، بمشاركة العمداء ومديري البرامج والإداريين، وعدد كبير من الطلاب.

تضمنت الندوة جلسات حوارية تناولت الشائعات كإحدى أدوات إسقاط الدول، وتأثيرها على الرأي العام، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل، بالإضافة إلى تطوير مفهوم حروب الجيل الرابع من خلال الإعلام المضلل كأحد أدوات إسقاط الدول، وأهمية التثقيف السياسي للشباب والاطلاع على مجريات الأحداث وحجم التحديات التي تهدد المنطقة وأبرزهم القضية الفلسطينية وموقف مصر الواضح تجاه دعوات تهجير الفلسطينيين لسيناء.

كما تضمن الندوة، كيفية مواجهة مخططات إسقاط الدول وجهود مواجهتها، وأهمية المشاركة في الانتخابات كواجب وطني يعكس وعي كل مصري في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله.

أهم القضايا والتحديات التي تهدد مصر وأمنها القومي

من جانبه، وجه الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، التحية والشكر للضيوف على تلبيتهم الدعوة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية لتعريف الطلاب بأهم القضايا والتحديات التي تهدد مصر وأمنها القومي، مؤكداً على أهمية توعية الشباب بمخاطر الشائعات، وسبل مواجهتها، من خلال زيادة الوعي والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب لرفع مكانه بلادهم والحفاظ على مقدراتها.

أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة

وفي كلمته، أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، على أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات ضخمة وتعمل الدولة على المواجهة في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية الصعوبة.

وأوضح الحلبي، كيفية التعامل مع الشائعات بأسلوب علمي يتماشى مع مستحدثات العصر خاصة حروب الجيل الرابع، مشيراً إلى أهمية التفريق بين الأخبار المزيفة والحد من انتشارها، وبين الأخبار الحقيقية المتسقة مع مصادرها الرسمية.

وأضاف الحلبي، إلى أهمية إطلاع الشباب على إنجازات الدولة من خلال موقع الرئاسة المصرية، والتعرف على رؤية مصر 2030، من خلال موقع وزارة التخطيط، لمعرفة جهود الدولة في إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن.

وفي كلمتها، قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي حق وواجب في آن واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أهمية الاطلاع والوعي بما يدور في الصعيد المصري والعربي والعالمي.

كما أوضحت النائبة نهى زكى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السنوات السابقة تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، من خلال عدة محاور منها تمثيل الشباب كنواب للوزراء والمحافظين وأيضاً كأعضاء بالبرلمان.

وأكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إن المصريين قادرون على صناعة الفارق بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية.

فيما أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته، على أن الاستحقاق الانتخابي هو الأهم في التاريخ المصري الحديث، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس للعالم كله أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية فى كل قرارتها لحماية الأمن القومي المصري.

وأشاد البدري، بحجم انجاز الدولة المصرية في إنشاء جامعة الجلالة الأهلية، كواحدة من أهم المشاريع القومية لتطوير التعليم العإلي في مصر.