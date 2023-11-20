جامعة الجلالة الأهلية تستضيف سمير فرج في ندوة بعنوان «تحديات الأمن»

نظمت جامعة الجلالة الأهلية، ندوة بعنوان «تحديات الأمن القومي المصري»، تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، حيث حاضر فيها المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، والعمداء ومديري البرامج والإداريين، وعدد كبير من الطلاب.

من جانبه، وجه الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، التحية والشكر إلى اللواء سمير فرج على تلبيته الدعوة، مؤكدا أن الهدف من هذه الندوة تعريف الطلاب بأهم القضايا والتحديات التي تهدد مصر وأمنها القومي.

ندوات تثقيفية

وأكد الشناوي، على حرص إدارة الجامعة في تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية التى تساهم فى رفع الوعي وبث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، من خلال توعيتهم بفلسفة الحروب الجديدة في المنطقة، مما ينعكس على بناء عقول الطلاب وتنمية أفكارهم للانتماء للوطن، وإدراك كل الأمور التي تحيط بنا هذه الفترة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

الحذر من الشائعات

وخلال الندوة، أعرب اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة الجلالة، موجهاً حديثه للطلاب بضرورة الحذر من الشائعات والتلاعب بالعقول والأفكار التي تسمى بحروب الجيل الرابع، حيث تطرق للمخططات الخارجية المضادة لأمن مصر القومي، وعلاقة مصر بالدول الغربية والعربية، وأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

كما ناشد بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية للدولة، نظرًا لما تمثله المرحلة الراهنة من أهمية وخطورة، مشيراً إلى المؤامرات التي تصنعها بعض الدول الغربية لتكوين الشرق الأوسط الجديد وتفكيك الدول العربية إلى دويلات ضعيفة، والتي نجح عدد منها بالفعل بزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة وتفكيكها وإغراقها في صراعات أهلية، مؤكداً على أن مصر قوية وستبقى قوية بشعبها وجيشها.

وعن مجريات الأحداث في فلسطين، أكد سمير فرج على رفض مصر الواضح في تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى مواقف الدولة المصرية المساند للقضية، والتصدي لمحاولات تفريغها وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

كما تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الطلاب للرد على تساؤلاتهم، واختتم اللواء سمير فرج حديثه مؤكداً على أن الهدف الرئيسي لجيش مصر هو الدفاع عن حدودها واستثماراتها، وأن هذه عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة بعدم التوريط في حرب سوف تؤدي لإهدار إمكانيات التنمية في مصر.

وبعد انتهاء الندوة، اصطحب الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، اللواء سمير فرج في جولة داخل الحرم الجامعي، شملت كلية طب الأسنان، والطب البشري، وقاعة المؤتمرات، ما أبدى انبهاره بما شاهده من تطور كبير يعكس مستقبل أفضل لشباب مصر.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج درع الجامعة، في رسالة شكر وتقدير لحضوره وتشريفه لزيارته الأولى للجامعة ومشاركة الطلاب في هذه الندوة.