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سقوط مقاتلة سعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ومصرع طاقمها

كتب:

أحمد العانوسي
05:16 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
طائرات حربية

طائرات حربية

أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، بسقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومصرع أفراد طاقمها الجوي، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل سقوط مقاتلة سعودية

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.

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