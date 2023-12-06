منصة «نُسُك» السعودية تحدد خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

تتوقع وزارة الحج والعمرة السعودية، زيادة أعداد المعتمرين خلال الفترة المقبلة، ما يدفع إلى ضرورة معرفة الشروط التي حددتها الوزارة، والتي ربطتها بمنصة «نُسُك» منذ منتصف العام 2022.

منصة «نُسُك» وأداء العمرة

«العمرة بخطوة.. عبر منصة نُسُك».. هكذا تروج صفحة منصة «نُسُك» للخدمات التي تقدمها للراغبين في أداء العمرة، حيث ذكرت في أكثر من تدوينة عبر منصة التدوينات القصيرة X المعروفة سابقا باسم «تويتر»: «يمكنك الآن زيارة السعودية وأداء مناسك العمرة، من خلال التقديم على تأشيرة الزيارة الإلكترونية بشكل مباشر».

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية، فإنّ أداء العمرة يتطلب إصدار التصريح من تطبيق «نسك» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.

كيفية الحصول على تأشيرة من منصة «نُسُك»

وبحسب الموقع الرسمي لـ«نُسُك»، يمكن استخدام خدمات تسهيل الحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط هنا، وبعدها يمكن اختيار الدولة، ثم استكمال الإجراءات، كما يلي.

- تحديد إذا كنت من مقيمي الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو موجودا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا، من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا».

- اختيار التقديم على التأشيرة الإلكترونية.

- الحصول على التأشيرة من خلال الباقة، واستمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- اضغط على «عرض مزودي الباقات» لاختيار الخدمة التي تريدها سواء باقة مميزة أو اقتصادية أو الميزانية.

- اضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

ما هي منصة «نُسُك»؟

و«نُسُك» هي المنصة الرسميّة الموحّدة لتسهيل خدمات المعتمرين، وزوّار مكة والمدينة من أنحاء العالم؛ وتهدف إلى تيسير إجراءات العمرة والزيارة وإثراء التجربة لزوار ⁧مكة المكرمة⁩ و⁧المدينة المنورة⁩؛ من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات لضيوف الرحمن.

وتسهل المنصة الحصول على التأشيرة من خلال عدة دول في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.