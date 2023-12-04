«غرفة السياحة»: السعودية تتصدر قائمة الدول المصدرة للسياح إلى مصر في 2023

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالًا للسياح إلى مصر خلال عام 2023، لافتا إلى أنّ ليبيا جاءت في المركز الثاني تلتها الإمارات والكويت، وسط وجود أعداد جيدة من سياح البحرين وقطر والعراق.

سياح الجزائر والمغرب وتونس

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أنّ التيسيرات التي قررتها الدولة في منح تأشيرات دخول مصر لسياح عدد من الدول، ساهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد سياح كل من الجزائر وتونس والمغرب الوافدين للمقصد السياحي المصري خلال عام 2023 بالمقارنة بالعام الماضي، موضحًا أنّه بمزيد من التسويق والدعاية لبرامج زيارة مصر في تلك الدول فإنّ أعداد السياح الوافدين منها قد يتضاعف خلال الأعوام المقبلة.

السياح العرب

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية، خلال العام الجاري، تتراوح ما بين 20 إلى 22% من إجمالي الحركة التي استقبلتها خلال 2023، موضحا أنّ زيادة عدد السياح العرب تصب إيجابًا في الإيرادات المالية المحققة من صناعة السياحة لا سيما أنّ متوسط إنفاق السائح العربي مرتفع وأعلى بكثير من نظيره الأجنبي.