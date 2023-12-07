ممثل حملة حازم عمر خلال مناظرة التنسيقية: نسعى لهيكلة الاقتصاد

قال الدكتور كريم سالم، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن البرنامج الانتخابي وخاصة في المحور الاقتصادي له هدف رئيسي وهو إعادة بناء الاقتصاد حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

هيكلة الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف «سالم»: «سنسعى إلى هيكلة الاقتصاد المصري، ولدينا أهداف منها زيادة الاستثمار الزراعي والصناعي، والعمل على العائد من الإنفاق العام وترشيد الإنفاق العام».

تقليل القيمة المضافة

وتابع: يجب إصلاح هيكل المالية العامة، ونحتاج إلى إعادة هيكلة الأعباء الضريبية، والنظر إلى المجموعة السلعية المتعلقة بالدواء والغذاء، على أن يتم تقليل القيمة المضافة عليها، على أن يتم الاعتماد على التوسع في البنوك التخصصية.

أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.