اكتمال التجهيزات النهائية لعزاء ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة

انتهت تجهيزات تلقي عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية أول أمس عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك بعد صلاة المغرب في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تشييع جثمان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير

وحرص عدد كبير من الفنانين على تشييع جثمان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، كان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، وشقيقاتها رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي، وداليا البحيري، وبشرى، وكريم العدل، ولقاء سويدان، وكاملة أبو ذكري، وعمرو محمود ياسين، وميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وحمزة العيلي، وسامح الصريطي، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن الراحلة ناهد فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وأنتجت العديد من الأعمال الفنية وكان أبرزها مشاركتها في إنتاج مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، ومسلسل حديث الصباح والمساء.