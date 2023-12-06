استقرت أسرة الفنانة الراحلة ناهد فريد شوقي على موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي حيث توفيت أمس عن عمر ناهز الـ73 عاما، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات.

موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي

وأعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي موعد ومكان عزاء أختها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، ونشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منشورًا نصه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء المرحومة ناهد فريد شوقي، في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».

وتابعت: «العزاء يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب، البقاء والدوام لله وحده».

وفاة ناهد فريد شوقي

و رحلت الفنانة ناهد فريد شوقي، أحد أهم المنتجين في مصر، أمس عن عمر يناهز 73 عاما بأحد مستشفيات القاهرة، وكان كان آخر أعمالها فيلم «اللعبة الأمريكاني» من بطولة أحمد فهمي وابنتها ناهد السباعي ومن تأليف مدحت السباعي، وتم عرضه عام 2019.