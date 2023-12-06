«حتة مني راحت».. عبير فريد شوقي تنعى شقيقتها «ناهد» بكلمات مؤثرة

ودّعت الفنانة عبير فريد شوقي شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية صباح أمس، بعد صراع مع المرض.

عبير فريد شوقي تودع شقيقتها

وكتبت عبير فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «الأخت أو الأخ حتة من أبوك أو أمك مش هتتعوض.. لما كنت أبص لأختي ناهد أفتكر بابا خصوصا لما كانت تتكلم زيه أو تعلق على حاجة بطريقته».

وأضافت: «أفضل أبص لها لأنها بتفكرني بيه أوي . روح أبويا فيها وأختي حتة من أبويا وحاسة أن حته مني راحت، اه الفراق وحش أوي والوجع أوحش.. دايما تقول لي عبير اللي بتفهم هتتصرف وأنا مش عارفه أتصرف ولا عايزة أفهم يا ناهد هانم».

رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات.