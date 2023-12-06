رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«حتة مني راحت».. عبير فريد شوقي تنعى شقيقتها «ناهد» بكلمات مؤثرة

كتب:

ضحى محمد
02:22 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي

ودّعت الفنانة عبير فريد شوقي شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية صباح أمس، بعد صراع مع المرض.

عبير فريد شوقي تودع شقيقتها 

وكتبت عبير فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «الأخت أو الأخ حتة من أبوك أو أمك مش هتتعوض.. لما كنت أبص لأختي ناهد أفتكر بابا خصوصا لما كانت تتكلم زيه أو تعلق على حاجة بطريقته».

وأضافت: «أفضل أبص لها لأنها بتفكرني بيه أوي . روح أبويا فيها وأختي حتة من أبويا وحاسة أن حته مني راحت، اه الفراق وحش أوي والوجع أوحش.. دايما تقول لي عبير اللي بتفهم هتتصرف وأنا مش عارفه أتصرف ولا عايزة أفهم يا ناهد هانم».

رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات.

اقرأ المزيد:

عزة مصطفى تطالب بتكريم ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور: تاريخ مشرف

ناهد فريد شوقي تودع جمهورها بمسيرة مشرفة وإنتاج واع.. «صانعة النجوم» لن ننساك

«القومي للمرأة» ينعى ناهد فريد شوقي: «أثرت العمل السينمائي والتليفزيوني»

موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.