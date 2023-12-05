«القومي للمرأة» ينعى ناهد فريد شوقي: «أثرت العمل السينمائي والتليفزيوني»

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن والأسى المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

نعي المنتجة ناهد فريد شوقي

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة المنتجة الكبيرة التي أثرت العمل السينمائي والتليفزيوني بالعديد من الأعمال المهمة والخالدة التي أنتجتها أو شاركت في إنتاجها، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.