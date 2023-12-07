في ختام «إيديكس 2023».. رئيس «العربية للتصنيع»: نرحب بالشراكات العالمية الحقيقية

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع للدخول في شراكات حقيقية مع كبرى الشركات العالمية، بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع على أرض مصر، للتعرف على القدرات والإمكانات التصنيعية بشكل واقعي، والدخول في شراكات تنفيذية واستثمارات حقيقية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، نجحت خلال مشاركتها في هذه النسخة الثالثة من معرض إيدكس 2023، في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة، وإجراء مباحثات جادة مع كبرى الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

وشهدت فعاليات ختام معرض إيدكس 2023 نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

وتم إجراء مباحثات مع شركة بولي تكنولوجي الصينية، وتفقد جناح الشركة الصينية، ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة SITECH الباكستانية، وشركة alrefai وكيل acts-group التركية، وشركة w-waste

كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها شركة قدرة الصناعية السعودية ووكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023، اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض، حيث استحوذت منتجات الهيئة المتنوعة وعددها 45 منتجا في كل الصناعات الدفاعية على إعجابهم، ومنها 5 منتجات جديدة، وهي الذخائر الجوية «حافظ»، وَمركز القيادة، والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام، وعربة فض الشغب المصفحة، ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة، والإعاقة الإلكترونية، وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد، وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

وحرصت وسائل الإعلام، على تسليط الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع، طوال أيام فعاليات معرض إيدكس 2023، من خلال إجراء العديد من الحوارات والمقابلات الإعلامية «الصحفية والإذاعية والتليفزيونية»، مع اللواء أ مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة.