المتحدث باسم «اليونيسف»: أشكر مصر على توفيرها المساعدات الإنسانية لغزة

وجه جيمس إلدر المتحدث باسم «يونيسف»، الشكر للحكومة المصرية، وكل من ساعد على توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وقال في مقطع «فيديو» عقب انتهاء مهمته في القطاع، أمضيت نحو أسبوعين فى غزة، للأسف حال الأطفال مؤلم للغاية، الآلاف من الأطفال قتلوا، والآن يواجهون تهديدًا آخر، يستمر القصف بلا رحمة، لكن في نفس الوقت، وصل رقم النازحين إلى مليون شخص، يحاولون النزوح جنوبًا، وليس هناك مكانًا للذهاب، لذا يتم دفعهم إلى أماكن بلا أساسيات، ولا طعام ولا ماء ولا دواء.

وأضاف خلال مهمته في غزة، حيث تنقل من الجنوب إلى الشمال والتقى مع العديد من الأطفال في المستشفيات: «في كل مرة كنت أعود إلى مكان ما، كنت أعلم أنه سيكون هناك 10 آلاف أو 15 ألف شخص آخرين، يحاولون العثور على مكان آمن، يحاولون العثور على مكان لعائلاتهم، بعيدًا عن القصف، وكل هذه الأماكن ليست آمنة، لأنهم لا يملكون صرف صحي ولا ماء ولا غذاء».

وتابع: «عندما يكون الناس في أماكن الإيواء، تذكروا هؤلاء الأشخاص، اللذين غالبًا ما كانوا يعيشون في منازلهم في الشمال، وقد قصفت، ربما قتلت أم، ربما أخت، أو انتقلوا إلى ملجأ آخر».