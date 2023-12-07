أرباحها تذهب لفلسطين.. تفاصيل «مونولوجات غزة» بمشاركة يسرا اللوزي وأحمد مالك

تخوض الفنانة يسرا اللوزي، تجربة فنية جديدة، يوم الجمعة المُقبلة، من خلال تقديم «مونولوجات غزة» على مسرح سينما راديو بالقاهرة، ويُشاركها عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك ومحمد أحمد.

إيرادات «مونولوجات غزة» لدعم غزة

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، قد كشفت عن تخصيص كامل إيرادات «مونولوجات غزة» لدعم غزة، كنوع من التعاطف مع القضية الفلسطينية.

«مونولوجات غزة» ستتضمن قراءات على خشبة المسرح من قبل النجوم سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي.

ونشرت يسرا اللوزي بوستر للعرض عبر حسابها على إنستجرام، معلقة عليه: «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غزة في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

وتابعت: في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها.