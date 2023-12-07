عضو بـ«النواب»: النزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية ضمانة لنجاحها

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج نجحوا في أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله، أن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الوطن من خلال التدفق للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح «الكمار»، في بيان، أن مظاهر احتشاد المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، جاءت كرسائل واضحة للعالم أجمع مفادها وعى المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى يستطيع بالفعل التصدي للتحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ليست واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستورى المكفول لكل مواطن مصرى فحسب، ولكنها تدعو للفخر في الاقتراع داخل انتخابات رئاسية متعددة وبالاختيار الحر.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وناشد الكمار، جميع المواطنين النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق خلال أيام، قائلا: التصويت بكثافة قادر على إنجاحها.

واختتم النائب مدحت الكمار: ماراثون الانتخابات الرئاسية وإجراؤها في وقتها رغم كل التحديات، تأكيد على قوة الاستقرار والأمن بالوطن، وعدم التأخر في تنفيذ أي استحقاق رغم بعض الظروف الصعبة، فالانتخابات مكسب للوطن وفي ظروف شديدة الحساسية.