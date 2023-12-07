أستاذ علوم سياسية: المشاركة في الانتخابات ضرورية لضمان أمن واستقرار الوطن

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ الانتخابات جوهر العملية الديموقراطية، وتدل على مدى ديموقراطية النظام السياسي، بما فيها من أفكار مثل تداول السلطة، مشيرًا إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على توفير كل اللوجستيات، للناخب المصري.

أهمية الانتخابات الرئاسية

وأضاف «سلامة» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة، لأنها مرتبطة باختيار أرفع منصب في الدولة، مشيرًا إلى أنّ الانتخابات الرئاسية 2024، خامس استحقاق انتخابي تعددي في مصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنّ للانتخابات الرئاسية 2024، أهمية كبيرة من مستويات عدة، منها جاهزية مؤسسات الدولة، التي تضافرت حتى يخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة، وتوفر الضمانات الحقيقية للناخب، كي يعبر عن صوته بحرية، وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنّ هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي، تواجه فيه مصر مهددات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وأحدثها زمنيًا العدوان على سكان قطاع غزة، وما يمثله من أداة ضغط مهمة على الدولة المصرية.

وبيّن أنّ بوصلة الناخب المصري، لا بد أن تكون موجهة للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، وليس من الصواب النظر إلى الخدمات الأساسية فقط، ولكن الأولوية الأولى لضمان أمن واستقرار هذا الوطن، الذي تعززه المشاركة الانتخابية الحقيقية.