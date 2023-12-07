البابا تواضروس: لازم كلنا نشارك في الانتخابات.. «حقك وحق وطنك»

حث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تُقام مطلع الأسبوع المقبل، أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء» داخل مصر.

البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات حق دستوري

وقال البابا تواضروس، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، وأضاف: نحن نقول «مش هسيب حقي».

ووجه قداسته النداء لكل المصريين، مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم.

وشجع قداسة البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام، مضيفا: نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات صورة جديرة بمصر.

البابا: لازم كلنا نشترك في الانتخابات.. لاتهمل حقك وحق وطنك

وقال البابا: نخصص صلوات شهر كيهك لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم، لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك.

كان قداسة البابا تواضروس قد شجع في اجتماع الأربعاء الأسبوع الماضي، على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والتي جرت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري في 121 دولة، ودعا المصريين في الداخل في اجتماع الأربعاء أمس، إلى الأمر ذاته.