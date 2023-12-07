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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز.. والجنازة غدا

كتب:

أحمد عادل موسى
07:45 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
علم المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: «توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وستقام صلاة الجنازة عليه يوم غدٍ الجمعة». 

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