الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز.. والجنازة غدا
كتب:
أحمد عادل موسى
07:45 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
علم المملكة العربية السعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/llKuhd67UQ#واس pic.twitter.com/PTtG2M8ENh— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2023
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: «توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وستقام صلاة الجنازة عليه يوم غدٍ الجمعة».