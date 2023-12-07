تكريم أصحاب المراكز الأولى في ختام مهرجان «نغم 2» بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، ختام فعاليات مهرجان «نغم 2» في العزف والغناء والإنشاد والترانيم، لاكتشاف المواهب الفنية لطلاب الجامعة، وتكريم أصحاب المراكز الأولى الفائزة، والذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، قسم الفنون المسرحية والموسيقية، في الفترة من 3 وحتى 7 ديسمبر.

وحضر حفل الختام الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد جمعة مدير إدارة الفنون، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية ومدير المهرجان، ولفيف من أعضاء اللجان المشرفة على المهرجان، ومديري وأخصائي رعاية الشباب على مستوى الجامعة، وحشد من الطلاب من مختلف الكليات.

اكتشاف العناصر المميزة

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن المهرجان شارك فيه أكثر من (200) طالب وطالبة من مختلف الكليات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على اكتشاف العناصر المتميزة من أبنائها في مختلف المجالات والأنشطة الطلابية؛ وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتنمية قدراتهم المتميزة على نحو يضمن ثقل شخصياتهم، وتوسيع مداركهم الفكرية والثقافية والفنية، باعتبار أن العزف والغناء والإنشاد جزءا أساسيا من التعبير الفني ووسيلة للتواصل والتأثير على المشاعر والأفكار لدى الجمهور.

النتيحة النهائية

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن النتيجة النهائية للمهرجان المتخصص في الإنشاد الديني، أسفرت عن حصول الطالب أحمد سامح كلية الآداب على المركز الأول، وفي الترانيم حصول الطالبة سوسنة كريم كلية التربية النوعية على المركز الأول، الغناء حصول الطالبة مادونا سامح كلية التربية النوعية على المركز الأول، وفي العزف حصول الطالب أحمد عبدالعال كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول، وفي غير المتخصص في مجال الإنشاد الديني حصل الطالب إبراهيم قرشي كلية الحقوق على المركز الأول، وفي الترانيم حصلت الطالبة عبير ثروت كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الأول، وفي الغناء حصلت الطالبة فاطمة حاتم كلية تربية نوعية على المركز الأول، وفي العزف حصل الطالب جوزيبي عماد كلية التمريض على المركز الأول.

كما تم تكريم وتقديم دروع التميز للكليات، في المركز الأول التربية النوعية، والثاني الخدمة الاجتماعية، والثالث العلوم، والرابع التربية، كما حصل الطالب عمرو عثمان كلية الصيدلة على شهادة التميز في مجال الغناء، وريناد محمد كلية الفنون الجميلة شهادة تميز في الغناء، وريناد محمد كلية العلوم شهادة تميز في العزف، فضلآ عن تكريم أعضاء لجنة التحكيم والمشرفين على المهرجان.

تكونت لجنة التحكيم؛ من الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، إيفيلين شنودة موجة عام تربية موسيقية، رشا جلال مدير المهرجان ورئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، طلعت بكري مايسترو الإنشاد الديني، أحمد محمود مايسترو الموسيقى ، نصر الدين أحمد مايسترو الكورال.