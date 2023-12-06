خطة مديرية صحة أسيوط لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية الصحة بأسيوط ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الطب الوقائي والترصد لمناقشة استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تفعيل خطة الطوارئ

وناقش الدكتور محمد زين خلال الاجتماع أوجه الخطة المختلفة للمديرية طوال أيام الانتخابات، وذلك من خلال زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم وتفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، والتأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ مع التأكيد على المتابعة على مدار اليوم والتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين احتياطي كافي من فصائل الدم المختلفة، ووجود رصيد كافي بالمستشفيات.

بالإضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات والتأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشأت الصحية، والتنسيق بين غرف العمليات والأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال وقوع أي حوادث، مشدداً على وقف جميع الإجازات للفرق الطبية طوال أيام الانتخابات والتيسير على الفريق الطبي في توجههم للمقرات الانتخابية وحصولهم على حقوقهم الدستورية، من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.

ندوات توعية

وخلال الاجتماع وجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مديري إدارات الثقافة الصحية والإعلام السكاني والعلاقات العامة وخدمة المواطنين، بعقد ندوات توعوية بمختلف المنشآت الصحية والميادين العامة وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، بدأ من اليوم بأهمية المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

و أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، شملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لافتاً إلى أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة قام بتشكيل فرق للانتشار السريع، وهي عبارة عن فرق من الطب العلاجي والوقائي بمختلف مراكز ومدن أسيوط تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال وجود أي مشكلة صحية.