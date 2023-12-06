جامعة أسيوط تدخل تصنيف QS للاستدامة لأول مرة

دخلت جامعة أسيوط لأول مرة ضمن أفضل الجامعات في تصنيف QS للاستدامة QS World University Rankings Sustainability 2024، واحتلت المرتبة (821-840) عالميًا، كما حصلت على المرتبة (18) أفريقياً.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت فيها تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وأشار «المنشاوي»، إلى أن تصنيف QS للاستدامة من التصنيفات الحديثة، والذي يقوم بترتيب جامعات العالم وفقًا لتأثيرها على المجتمع، والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.

ولفت الدكتور المنشاوي إلى أن إدراج جامعة أسيوط ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام 2024 يعد خطوة مهمة للتأكيد على رؤيتها وجهودها في مجال التنمية المستدامة، والاستجابة لتحديات البيئة والمجتمع.

وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد في تقييمه للجامعات على مجموع درجات كل جامعة في ثلاث فئات؛ الفئة الأولى هي التأثير البيئي، والتي حققت بها جامعة أسيوط المرتبة (666) عالميًا.

أما الفئة الثانية فتتعلق بالتأثير الاجتماعي، والتي حققت فيها الجامعة الترتيب (1001) عالميًا.

وأما الفئة الثالثة والأخيرة فتتعلق بالحوكمة، وحصلت بها الجامعة على المرتبة (870) عالميًا.