مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر للسماح بدخول مئات الشاحنات لمساعدة لغزة

عبر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن امتنان بلاده لمصر التي لعبت دورًا أساسيًا في السماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

توفير المساعدات لسكان قطاع غزة

أضاف «منصور»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، المُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن بحاجه إلى دخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة، من أجل توفير المساعدات لسكان القطاع المدنيين».

وتابع أنَّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن، يزيد عن 17 ألف شهيد فلسطيني، وعدد كبير من المصابين وصل إلى حوالي 65 ألفًا.

سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة

وتابع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: «70% من الشهداء، من النساء والأطفال، وهو أمر مخزٍ أن نرى هذا العدد الكبير من الأطفال يُقتل، الذي يزيد عن ضحايا أي نزاع آخر منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهذه السلوكيات الهمجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يحاسب مرتكبيها على جرائمهم، بينما نتناقش في الجمعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكننا لم نر مذكرة اعتقال واحدة حتى الآن لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال، أو الدمار الكامل والعقاب الجماعي ضد الملايين من سكان قطاع غزة».