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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لدينا ما يقرب من 8 آلاف أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منى صلاح
07:41 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنَّنا ممتنون لكل من ساهم في صفقة الأسرى وجهود وقف إطلاق النار، ولدينا ما يقرب من 8 آلاف فلسطيني في الأسر وينتظر أهاليهم عودتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتقالهم غير قانوني ونريد تحريرهم الآن لكي يتمكنوا من العودة إلى أحبتهم.

وأضاف «منصور»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّنا ممتنون لجهود المسؤولين بالأمم المتحدة وكل من يتخذ مواقف مبدئية من موظفي المجتمع الدولي الذين يعملون على توفير الاحتياجات لملايين الفلسطينيين ونصفهم من الأطفال.

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