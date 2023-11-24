الأسرى الفلسطينيون يتسلمون مقتنياتهم من السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنهم

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الأسرى الفلسطينيين يخضعون لإجراءات الإفراج وتسلم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد نقلهم من سجون مجدو والدامون إلى عوفر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».