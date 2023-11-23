رئيس شؤون الأسرى: الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءات وحشية بسجون الاحتلال

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه لم يكن هناك تغيير فى الشروط بصفقة تبادل الأسرى وبدء الهدنة، بقدر ما كانت هناك التباسات فيما يتعلق بإعداد قائمة الأسرى، مشيرًا إلى أن المبدأ الذي احتكم اليه الطرفان هو اختيار الأسيرات والأسرى استنادا للأقدمية، لأن عدد الأطفال والأسيرات أكبر من العدد المتفق علي تحريره، كما أن العدد الإجمالي يتراوح بين 450 إلى 500 طفل وامرأة، والمجموعة التى ستتحرر هم 150 أسيراً، وتم الاتفاق على أن يتم الإختيار وفق الأقدمية.

قائمة أعدها الإحتلال الإسرائيلي غير دقيقة

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC »، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أن القائمة التى أعدها الاحتلال الإسرائيلي كانت غير دقيقة إطلاقًا من حيث الأقدمية، وتم التوافق على تعديل هذة القائمة، كما تم تذليل هذه العقبة.

وتابع: «المبدأ الذى حكم هذه الصفقة أن يتم إطلاق سراح المدنيين من الإسرائيليين، وهذا يشمل فقط فئتين النساء والأطفال، شريطة أن يكونوا من المدنيين، وليسوا من العسكريين».

وأكمل فارس: «طالما الاحتلال قائم، طالما الاعتقالات مستمرة ومتواصلة، وبالنسبة لوضع الأسرى الذين يتم اعتقالهم، تقريباً كلهم يتعرضون لاعتداءت جسدية وحشية، وكثير منهم أصيب بأذى وجروح وكسور في أطرافه أو في أسنانه أو في أضلاعه».

الوضع مأساوي داخل السجون منذ السابع من أكتوبر

وأستكمل حديثه قائلًا «الوضع مأساوي داخل السجون منذ السابع من أكتوبر، ولا نعرف ما هي الأهداف التي تحققها إسرائيل من وراء هذه الجرائم التي ترتكبها بحق أسرى عزل ومحكومين ومسجونين لديها، وهي المسؤولة عنهم، سوى منطق الانتقام على وقع ما حدث فب السابع من أكتوبر، دخلت في حالة من الغضب والانفعال والانكسار والاضطراب، وقادهم ذلك إلى حالة من العمى».