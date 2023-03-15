الأسرى الفلسطينيون يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال لليوم الـ30

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ30 على التوالي، الإضراب ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

خطوات العصيان ستستمر حتى إعلان الأسرى عن الشروع بخطوة الإضراب عن الطعام

ويدخل الأسرى غدا، شهرهم الثاني على شروعهم بخطوات الإضراب، وذلك وفقا للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

الاحتلال ينفذ جملة من الإجراءات للتنكيل بالأسرى

وأكد نادي الأسير وهيئة الأسرى - في بيان مشترك - أنّ خطوات العصيان ستستمر حتى إعلان الأسرى عن الشروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان، بعنوان «بركان الحرية أو الشهادة»، وستبقى هذه الخطوة التي تعتبر أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجأوا إليها، مرهونة بموقف إدارة السجون، وأي تحول يمكن أن يحدث حول مطالبهم، خاصة التراجع عن الإجراءات التنكيلية بحقهم.

يذكر أنّ إدارة السجون بدأت منذ 14 فبراير الماضي، تنفيذ جملة من الإجراءات للتنكيل بالأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية.