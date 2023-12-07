نجوى إبراهيم لـ«الوطن» بعد تعافيها من السرطان: «ربنا استجاب لدعاء المصريين لي»

أعربت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن سعادتها البالغة لتعافيها من مرض السرطان، بعد فترة تجاوزت الـ5 أشهر، من القلق والتوتر، والتردد على المستشفيات والعيادات.

نجوى إبراهيم: كنت أشعر بقلق كبير ولكن تمسكت بالأمل

وقالت نجوى إبراهيم، لـ«الوطن»: «أنا أصيبت بالمرض منذ 5 أشهر تقريبًا، وفجأة وجدت نفسي أعلن للجمهور عبر البرنامج لأول مرة، قبل أيام قليلة من انتظار نتائج التحاليل، والمصريين قلبهم طيب، وجات لي دعوات كثيرة منهم، وربنا استجاب دعواتهم.. أنا أعلنت في حلقة برنامجي يوم خميس، ونتائج التحاليل كانت ستُعلن في الثلاثاء من الأسبوع التالي، وكنت أشعر بقلق كبير، رغم تمكسي بالأمل لآخر لحظة».

وقالت: «يجب على الناس تدرك نعمة الصحة، وإدراك باقي النعم الأخرى، مثل الستر والرضا وقوة الإرادة، وغيرها.. الغنى مش مجرد فلوس فقط.. الغنى في التربية والتعليم والأبناء»، موجهة الشكر لجمهورها الذي ساندها ودعمها في تلك المحنة الصحية.