نجوى إبراهيم: «متشيلوش همي خالص.. وربنا هيسمع دعواتكم ليّا»

حرصت الإعلامية نجوى إبراهيم، على توجيه الشكر لجمهورها، بعدما تلقت دعما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان نبأ إصابتها بالسرطان، قائلة: «أنا مقدرة حبكم ليّا، وربنا يسمع دعواتكم، كمان أسبوعين تلاتة، أول ما هطمن هطمنكم، وإن شاء الله خير، متشيلوش همي خالص، كل واحد عنده همه.. أنا هشيل همومكم، أنا ماما نجوى، ابعتولي اشتكوا لي زي ما اتعودنا، أنا الكبيرة اللي هستحمل».

وأبدت نجوى إبراهيم، أسفها إلى جمهورها، في بنامجها «بيت العز» عبر إذاعة «نجوم إف إم»، بسبب الحالة الاستثنائية التي طغت على الحلقة الماضية، قائلة: «الأسبوع اللي فات حسيت إنّ أنا غيرت جدًا، أنا مش من النوع الشكاي، اللي أنا قلته مش شكوى، كانت مشاركة، ولما روحت البيت، قعدت يومين تلاتة أبكي، لاقيت ناس كتير مليانة حب، ولاقيت دعوات كتير جدًا».

وتابعت: «قلت لنفسي ليه أنكد عليكم؟ كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده أصلًا، ما الموضوع ده بقاله شهرين تلاتة، بجري فيه لوحدي، ومعايا ولادي وعيلتي»، مضيفة: «أنا فرحت عشان فضفضت معاكم، أحلى حاجة إن الواحد يفضفض مع القريب منه، وعارف إنه بيحبه، رغم إن أنا بقول دايمًا احذر الفضفضة، وخاف من الخائن».

وأضافت نجوى إبراهيم: «ممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامي ليكم، وإن كل واحد فيه اللي مكفيه، مش عاوزة أقلبها عياط بقى».