عاجل.. الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان.. ماذا قالت؟

على مدار أسبوعين، ‎عاشت الإعلامية نجوى إبراهيم وجمهورها حالة من القلق الممزوج بالمحبة والدعوات الصادقة؛ بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، إذ أكدت إنها تعاني من أورام سرطانية، لكنها تنتظر نتائج التحاليل والإشاعات.

تعافي نجوى إبراهيم من السرطان

واليوم، عادت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم بابتسامة وضحكة خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز» تزف بشرى سارة بتعافيها من المرض الخبيث.

وحرصت نجوى إبراهيم على مشاركة جمهورها، قائلة: «أنا مبسوطة جدًا ومحدش يقول خفيت بعد أسبوعين إزاي، لا ده من 5 شهور وأنا عايشة فيه، وهي جت كدة من عند ربنا وجالي كم دعوات كبيرة»، واكتفت نجوى إبراهيم بهذا الحديث.

نجوى إبراهيم بعد إصابتها بالسرطان: سأعتزل في أي وقت

وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم، أكدت إصابتها بالسرطان بعد تخطيها الـ80 عامًا من عمرها، موضحة إنها يمكن أن تعتزل بأي وقت.

وبدأت نجوى إبراهيم مسيرتها الفنية بالعمل كمذيعة في التلفزيون المصري عام 1963، وأدخلت شخصية بقلظ في برامج الأطفال، وبالتالي حصدت لقب ماما نجوى.