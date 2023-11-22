الفنانة دينا تدعم نجوى إبراهيم: زرعت القيم والمبادئ في أجيال كثيرة

حرصت الفنانة دينا، على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وكذلك موجة التعليقات السلبية التي تعرضت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، واصفة إياها بقولها: «ملكة الإعلام المصري».

وكتبت دينا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «أحلى وأرق ‏ماما نجوى، ألف سلامة عليكي.. الإعلامية المحبوبة والفنانة القديرة اللي زرعت القيم والمبادئ في أجيال كثيرة، اللي اتقال مجرد كلام من أشخاص مرضى ميعرفوش قيمتك ومكانتك جوه قلوبنا.. هتفضلي غالية وقيمة كبيرة، وملكة الإعلام المصري».

وكانت نجوى إبراهيم، قد أعربت عن استيائها الشديد، بشأن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخروج مطالبات من قبل البعض بشأن اعتزالها، حيث قالت: «إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ قولوا لي؟.. إيه اللي يريحكم كمان؟.. أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟ مفيش حاجة حلوة تفرحكم؟».